行政院停建深澳電廠 馬英九批為救新北、台中選情

2018-10-14 14:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕前總統馬英九今日到台中輔選，強調，這次選舉台中是關鍵，他直指行政院長賴清德為了捥救新北及台中的選情，特別宣佈深澳電廠不建了，「他以前不是說深澳不建的話，就會缺電嗎」，批執政黨為了選舉，什麼事都做得出來。

馬英九說，大家都知道台中的空氣品質如何，「聽說」台中火力發電廠幾個機組要改燃天然氣，但他說，這只是說而已，因為民進黨很多的事情到後來不說了、、不做了。

馬英九說，深澳電廠本來說一定要建，不建就沒有電，還說大家不要怕不會污染，會用乾淨的煤，有人問全世界有乾淨的煤嗎，賴清德說有，所以立法院有立委乾脆問，「你放的屁是不是香的」。

他說，台中火力發電廠要改燃天然氣不見得是壞事，但國內的天然氣全是向國外採購，我們自己沒有生產，且台灣的天然氣安全存量只有7天，每週必須有兩艘運10萬噸以上液化天然氣的船進港，高雄永安或台中港，但若遇到有兩個颱風一起來，就要很緊張，船不能靠岸，氣就會斷掉，天然氣非常依賴他人外國的能源，不是自主能源。

馬英九說，他很無奈，蔡政府把台灣的能源要在2025年全部廢核為非核家園，一切均依賴天然氣，天然氣的污染雖只有燃媒的一半，卻會受到天氣跟政治的影響。

他還批評觀塘天然氣第3接收站案環評通過案，指執政黨為了選舉什麼都做得出來，環評21個環評委員中民間委員不來，只剩7個政府派的，再加上幾個就通過了，是中華民國環評最黑暗的一天，透過不太適當的方式通過，把中華民國建立30年的環評制度破壞掉了。

又說，8月還有東廠事件，馬英九指出，怎麼會把自己比喻成太監，且東廠就等皇帝的錦依衛，相當於冷戰時期蘇聯的KGB祕密警察、二次大戰的蓋世太保等，都是可以不經法律程序，就可逮捕、接近甚至處決人民的，且主委被百分之百架空，他說，看到政府這樣的作法，令人非常擔心。

馬英九強調，只有台中贏，台灣才會贏，這次贏了才有2020。