徐欣瑩總部成立 專業教授顧問團強力站台

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩競選總部今天成立，除了有各鄉鎮支持者及後援會熱情相挺，還有全台13名大學教授組成的專業顧問團強力站台。（圖由徐欣瑩提供）

2018-10-14 14:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩競選總部今天成立，除了有各鄉鎮支持者及後援會熱情相挺，還有全台13名大學教授組成的專業顧問團強力站台；徐欣瑩表示，背負老中青三代的期盼，不分藍綠，只求公眾利益，未來她絕對會積極奮鬥，大家團結一起打造欣欣向榮的新竹縣。

徐欣瑩競選總部成立大會，今有科技後援會長、前友訊執行長蕭蕃、姊妹後援會長徐柑妹及教授顧問團站台。支持者齊喊「縣長選欣瑩，新竹一定贏」，現場氣勢高昂。

顧問團團長陳春盛教授致詞指出，徐欣瑩是專業的土木工程博士，最知道新竹縣的需要，新竹縣以往缺乏交通、教育資源，看到她努力在中央為地方爭取，20多年來始終如一。她的努力不只讓顧問團的教授群都深受感動，她在竹科工作的碩士班同學甚至主動辦留職停薪來當她的義工。

因此，顧問團成員每個人都是各領域的專家，將在交通、醫療、防災、都市規劃等等領域，用頂尖的專業給徐欣瑩最大的支持。他懇請鄉親幫她催票，希望她這次能當上全國得票率最高的縣長。

徐欣瑩致詞時，感謝鄉親在烈日下曬了2個小時，其中有多位超過80歲、甚至90歲的長輩全程坐在現場，結束之後，還等到跟欣瑩拍照握手之後才離開，讓她感動萬分。她深刻感受到大家的期盼，一定會用盡全力，一生懸命的不負所託，再次創造新竹奇蹟，擺脫新竹20多年來的舊政治。