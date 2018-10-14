年底大選併公投 中選會：投完選舉票、再領公投票

立法院內政委員會明將邀請中選會就年底選舉與公投選務辦理進行專題報告，圖為立委質詢行政院長賴清德及中選會主委陳英鈐。（資料照）

2018-10-14 12:55

〔記者林良昇／台北報導〕立法院內政委員會明將邀請中選會就年底選舉與公投選務辦理進行專題報告，中選會送進立院的報告指出，年底選舉和公投工作人員加上警衛人員，合計約30萬2296人；中選會並表示，當日投票進行程序採「選舉領、投，公投領、投」方式辦理。

年底九合一大選綁公投全民關切，立院內政委員會明將再度邀請中選會主委陳英鈐專案報告，中選會送進立院的專案報告指出，公投與選舉同日舉行投票具有節省經費及提高投票率的正面作用，避免選務人員在高壓與過勞的情況下辦理選務與公投，以致產生錯誤等前提下，朝「最小變動原則」，期在民眾投票習慣、選舉法規變動最小情形下，順利完成相關選務工作。

開票程序：先辦理選舉開票、再辦理公投開票

中選會表示，當日投票進行程序採「選舉領、投，公投領、投」方式辦理，選舉人先領選舉票、圈票、投票，次領公投票，圈票、投票。開票程序為先辦理地方公職人員選舉開票，再辦理公民投票開票。

對於各界關切的人力問題，中選會指出，辦理地方公職人員選舉投開票所工作人員，原則以1投開票所13.5人規劃，新增辦理公投票工作人員，1投開票所以6人為原則，由各直轄市、縣市選委會視實際需要設置。

中選會統計，截至10月12日止，地方公職人員選舉投開票所工作人員人數約為19萬7千人，完成招募比例為9成6；新增辦理公投工作人員人數約為8萬9千人，完成招募比例為5成4，投開票所工作人員人數合計約為28萬6千人，加上由直轄市、縣市選委會洽請當地警察機關調派的警衛人員1萬6296人，合計約為30萬2296人。

中選會報告指出，為合理反映多案公投案與選舉同日舉行投票，投開票所工作人員工作負擔與職責繁重，有關投開票所工作人員工作費，全國性公投案部分，朝增加1張公投票，支給主任管理員120元、主任監察員110元、管理員、監察員、警衛人員、監察小組委員及選務工作人員各100元方向規劃﹔公教人員擔任選務人員准予補假2日，尚待行政院核定。

中選會表示，以辦理10案全國性公投案估算，年底公投案所需經費共計14億9223萬4千元，已報請行政院准予動支107年度第二預備金支應。