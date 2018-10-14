反駁韓國瑜「母語在家學」 苗栗徐耀昌、徐定禎支持學校教客語

苗栗縣長徐耀昌（左2）表示，全力支持縣內國中、小繼續教客語。（記者鄭名翔攝）

2018-10-14 12:23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕日前國民黨籍高雄市長參選人韓國瑜拋出「母語在家學」言論，引發熱議。人口結構65%以上為客家族群的苗栗縣，縣長徐耀昌今被問到此議題時表示，家長雖負有客語薪傳的重任，但仍全力支持縣內國中小維持母語教育；無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎也唱同調，對學校取消母語教學的說法感到不以為然。

韓國瑜日前表示，「高雄要成為全台第一個在學校教中英文，母語對不起，請你回家學，不要在學校浪費學校的時間。」引發外界正反兩極意見。而作為客家大縣的苗栗縣，爭取連任的國民黨籍縣長徐耀昌與對手無黨籍徐定禎也客語政策表態，兩人難得同調，皆贊成學校仍應保存母語教學。

徐耀昌說，縣府積極推動客家文化傳承，也鼓勵不同族群學習客語，今年首度辦理苗栗縣客語薪傳師培訓計畫，共培養54名客語種子教師，公部門活動也要求主持人國、客語並行。徐耀昌強調，越來越多客家子弟會聽不會說，家長應鼓勵孩子勇敢講母語，縣府也全力支持縣內國中、小落實母語教學。

徐定禎則認為，台灣畢竟為島國，須放眼國際，官方語言可增列英文，但各族群的母語都是國家語言，必須制度化保存，對於韓國瑜的「母語在家學」說法表示不以為然，強調應該從家庭、學校、公共空間創造語言學習環境，每個年輕學子可學習多種語言，不僅傳承多元文化，也更能提升競爭力。

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