黃偉哲競選官網上線 「仙氣學妹」報你知

2018-10-14 12:19

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲的台南城市願景館剛開始試營運，今天官網正式上線，由被封為「仙氣學妹」新媒體發言人蘇芷婕與「學長」廖崇光介紹甫推出的競選官網， 黃的願景館並有駐館機器人Zenbo介紹朗讀競選官網的新聞。

21歲的蘇芷婕外型亮眼，被稱為「仙氣學妹」，目前就讀成大政治系4年級，在成大新聞中心歷練過主播。今年2月經介紹到黃偉哲團隊擔任助理，目前擔任擔任黃偉哲的青年發言人，並接手新媒體發言人一職。

今天黃偉哲的競選官網正式上線，擔任新媒體發言人的蘇芷婕與廖崇光一起主持記者會，介紹黃偉哲的新官網五大政見主軸，包括文化首府、產經重鎮、智慧新都、創生城鄉與希望家園。

蘇芷婕、廖崇光表示，黃偉哲從參與初選到現在的大選，舉辦了數十場跟政見有關的記者會，為了讓民眾深入了解，在網站上整理了大部分的新聞稿資訊。網站除了完整的文字資訊外，還提供了影音專區，包含大量黃偉哲拍攝的各種政見影片，透過多元的方式希望把他對於台南的各種願景清楚傳達。

他們說，願景館的駐館機器人Zenbo ，在大家參觀願景館時可以幫大家朗讀最新新聞，現場也展示了透過 Zenbo朗讀競選官網的新聞，願景館希望展現黃偉哲對城市願景中科技、年輕的部份，歡迎大家一起來參觀。