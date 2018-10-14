新世代照顧下一代 鄭朝方承諾打造河濱親子園地

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方推動「童趣方城市」系列活動，邀請爸爸、媽媽多陪伴孩子，在戶外享受親子休閒時光，一起創造美好的生活環境。 （記者廖雪茹攝）

2018-10-14 12:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，推動「童趣方城市」系列活動，邀請爸爸、媽媽多陪伴孩子，在戶外享受休閒時光；鄭朝方說，政治沒有這麼複雜，聆聽孩子的需求，一起創造美好的生活環境。

鄭朝方「童趣方城市」首場活動，13日在竹北水圳森林公園舉辦，許多爸爸媽媽帶著野餐墊、小帳篷，在草地上和孩子享受甜蜜的親子休閒時光，現場歡笑聲不斷。有小朋友把鄭朝方誤認成是水果哥哥，還有小朋友稱呼他「新方向」，互動熱絡。

鄭朝方表示，他沒有政治語言，投入這一次選舉，是希望「讓這個世代來為下一代來做事。」他的政見都是以孩子為出發點，像是他當選後要紓解壅塞的交通，也是希望大家下班早一點回家，有多一點時間能陪在孩子身邊。

像是「童趣方城市」親子活動，並非一次性舉辦，而是要以永續發展為目標，在新竹縣打造更多適合親子同樂的園地，讓整個新竹縣都充滿孩子的歡笑聲。

鄭朝方表示，孩子的眼中沒有黨派沒有色彩，他向家長喊話，把年底這一票投給孩子，讓孩子決定我們的未來。他一定會跟孩子與家長站在一起，從竹縣的環境、教育、交通著手，來打造美好的生活圈！