諷「最厲害的liar之戰」姚文智：柯文哲還是比吳敦義技高一籌

姚文智說，柯文哲與吳敦義是「最厲害的liar之戰」，但柯還是比吳「技高一籌」。（記者周彥妤攝）

2018-10-14 12:05

〔記者周彥妤／台北報導〕行政院長賴清德日前稱讚民進黨台北市長參選人姚文智是高雄愛河脫胎換骨的推手，國民黨主席吳敦義回應，賴揆這番話令他吃驚，因為愛河整治幾乎是他當高雄市長任內完成。姚文智今除再批對手市長柯文哲是liar（騙子），也提到愛河是前高雄市長謝長廷和自己的功績，譏諷柯、吳是「最厲害的liar之戰」，再揶揄柯還是「技高一籌」。

姚文智今天上午出席議員參選人王世堅聯合競選總部成立大會，會前受訪談到昨天在教師後援會，提到要若當選要處理蔣介石銅像、禁止中國五星旗於北市飄揚，姚表示，促轉條例通過後，轉型正義已經是最後一哩路，本就要加速進行，再拖延只會變成紛擾藉口。

媒體詢問，此舉是為催出綠營基本盤？他說，這是價值信念的問題，重申若當選，12月25日就任當天，北市不可再懸掛五星旗，主張是依據國徽國旗法延伸而來的「對等尊嚴」原則，既然中國北京不能掛我們的國旗，北市作為首都當然也不可以掛他們的，就這麼簡單。

至於賴清德日前說姚文智只有拿下35%的選票就會勝選，是否信心大增？姚說，本來就很有信心，35%至40%就是「三腳督」會勝選的得票比率，院長清楚分析點出，希望支持者也能堅定。對於王世堅曾言柯落選就剃頭，是否也要打賭？姚說，這種事不需要打賭，全力以赴，我們一定贏。

談到吳敦義反駁愛河整治是他任內完成，與民進黨無關，姚文智說，可能是自己曾說「柯文哲是比吳敦義更厲害的liar」，惹吳不高興。他強調，大家都知道，愛河是民進黨籍前高雄市長謝長廷任內完成，「不曉得為何吳敦義還有自我催眠和想像？」

姚文智認為，唯一的解釋就是吳敦義要跟柯文哲比「誰是liar」；吳敦義提到高雄市三民一號、二號公園，那裡是自己在高雄巿政府服務打造的「愛河之星」，而且還得到世界建築的首獎，建議吳花一趟時間去高雄看看，愛河跟吳那個時代有多少改變，這絕不是吳想要跟柯比誰是liar，能夠改變的事。

姚文智隨後登台致詞，再批柯文哲是「柯萊爾（liar）」，提到柯的「還債520億說」根本是「天大笑話」，柯對於為何去中國18次也不解釋，啟人疑竇，市政藍圖對大巨蛋、雙子星、北藝等重大議題通通付之闕如，尤其任何沒有一條捷運， 「破一個紀錄，比國民黨市長還憨慢」。

話鋒一轉，姚文智之前說「柯文哲是比吳敦義更厲害的liar」，「吳敦義還不甘願」，自己是愛河改造小組的召集人，明明就是謝長廷和自己的政績，並譏諷「吳敦義和柯文哲要相拼」，這是「最厲害的liar（萊爾）之戰」。姚還說，吳敦義也很會流眼淚，但柯文哲還是「技高一籌」。