日日春突襲陳情抗議 柯文哲冷眼不發一語

2018-10-14 11:58

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲上午到大同區主持「台灣新文化運動紀念館」開幕，遭日日春協會突襲抗議包圍，場面一度混亂，柯文哲迅速脫身後臉色鐵青坐在台下。他受訪時表示台北市還是有抗議、表達意見的管道，這樣鬧一鬧，人家也搞不清楚訴求是什麼。至於警察局事前是否未完整陳抗掌握情資？柯僅說，專業問題專業回答，他沒有辦法代替警察局長回答。

柯文哲今早致詞後正要下台，十多名日日春協會成員突然手持標語，高喊口號「柯市長有出路、老流鶯沒活路」蜂擁包圍，一旁的隨扈和市府幕僚立刻以人力優勢擋開陳抗民眾，柯文哲返回座位後冷眼旁觀，全程不發一語。

會後媒體聯訪，媒體問柯是不是有點被嚇到、臉很臭？柯表示，自己是搞不清楚他們要抗議什麼，不用在這邊抗議，到市長室用比較和平的方式解決，通常訴求要清楚，在這邊鬧，他也搞不清楚到底訴求什麼。

對於日日春協會指《社會秩序維護法》修正後各縣市已可設立性專區，柯卻遲遲不推動性交易合法化的相關政策，導致流鶯生存困難，只能鋌而走險當運毒車手，甚至面臨8到15年的牢獄之災。

柯文哲語塞僅說：「性專區喔，這不是童仲彥（無黨籍北市議員）的題目嗎？這有法律啦，但全台灣一直沒有去......。」

此次陳抗行動是近期首次直接突襲柯文哲本人，柯表示，等下要去問警察局長才知道事前有沒有掌握情資，在情資方面有沒有蒐集完整是專業問題要專業回答，他沒有辦法代替警察局長回答。