獨家》戒嚴時期 黨產會：婦聯會收取不樂之捐破183億

黨產會調查發現，戒嚴時期收取之「不樂之捐」遍及各大行業，當年不僅有青果捐、香蕉捐，隨著台灣經濟發展起飛，婦聯會更收到182.3億元「工業外匯勞軍捐」，為其資產最大宗收入來源，合計破183億元。（資料照 ）

2018-10-14 11:35

「工業外匯勞軍捐」收到182.3億

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會坐擁高達385億元財產，行政院黨產會調查發現，戒嚴時期收取之「不樂之捐」遍及各大行業，當年不僅有青果捐、香蕉捐，隨著台灣經濟發展起飛，婦聯會更收到182.3億元「工業外匯勞軍捐」，為其資產最大宗收入來源，合計破183億元。

黨產會委員表示，台灣在戰後1950年代至1960年代，從農業社會轉型為工業社會，婦聯會自1958年到1968年10年間，單單「工業外匯勞軍捐」收入高達182億3936餘萬元，「台灣經濟越發展，婦聯會收到勞軍捐的錢越多！」

委員指出，「工業勞軍捐」和起徵自1955年的進出口商業同業外匯勞軍捐不同，當廠商進口工業大型機具，婦聯會則以「興建軍眷住宅」名義分到一杯羹，當年在校學生還被迫買敬軍花。

「青果捐」收到1億6264萬元

此外，黨產會更在婦聯會內搜到「青果捐」（青果業公會捐款）文件紀錄，自1958年至1968年間，婦聯會收到1億6264萬元「青果捐」，其中有990萬元撥給華興育幼院使用，「工業勞軍捐」、「青果捐」皆顯示工農業為進出口貿易不得不捐。

「連香蕉捐都有！」黨產會查出，台灣在50年代香蕉為重要對日貿易農產品，外銷香蕉附徵每蔞12.5元的軍眷住宅捐款，以當年台灣香蕉年銷約100萬蔞計算，至少約1250萬元被抽頭，直到1962年才取消香蕉捐。

委員表示，當年以婦聯會主導興建的軍眷住宅，無論土地或房屋產權均非住戶所有，眷舍性質為「公有」，勞軍捐怎會是民間私人樂捐，婦聯會收到的勞軍捐及所衍生利息收入，現已淪為少數人所能動用的私產。

另外，黨產會也從婦聯會搜回文件發現，婦聯會有一份檔案內容載明，台灣省進出口公會聯合會於1987年、1988年兩年所收捐款，應撥付婦聯會計3億1800餘萬元，經兩度拒理催請，均未蒙覆示，顯示勞軍捐自非樂捐。

委員說，進出口勞軍捐徵到1989年才結束，以前因國民黨威權統治，進出口同業公會被逼著「快樂交錢」，解嚴後黨國統治出現鬆動，婦聯會被起而反抗拒繳的商人嚇到，沒料到會出現「拒理催請」，才在內部文件提及「不勝震撼！」