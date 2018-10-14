蘇貞昌：新北市民最討厭負面選舉

2018-10-14 11:28

〔記者陳心瑜／新北報導〕深澳電廠依然是新北市長選戰戰場，國民黨新北市長參選人侯友宜今天早上指「沒有守護市民健康，沒有資格當市長」，民進黨新北市長參選人蘇貞昌說，新北市民最討厭這種負面選舉，也更看不起用國外造假的影片，好好的談市政才是市民的期待。

蘇貞昌說，一直是只談反深澳，不談、談不清楚其他市政問題，一直躲在幕僚後面不敢面對，也拒絕學生籌備那麼久的辯論會（雙北市長候選人青年論壇），是新北市民最不能接受的，希望新北市民讓一位對新北市有經驗，有規劃，有願景的蘇貞昌來讓新北能夠更新更好。