蘇貞昌：新北市民最討厭負面選舉

2018-10-14 11:28

〔記者陳心瑜／新北報導〕深澳電廠依然是新北市長選戰戰場，國民黨新北市長參選人侯友宜今天早上指「沒有守護市民健康，沒有資格當市長」，民進黨新北市長參選人蘇貞昌說，新北市民最討厭這種負面選舉，也更看不起用國外造假的影片，好好的談市政才是市民的期待。

蘇貞昌說，一直是只談反深澳，不談、談不清楚其他市政問題，一直躲在幕僚後面不敢面對，也拒絕學生籌備那麼久的辯論會（雙北市長候選人青年論壇），是新北市民最不能接受的，希望新北市民讓一位對新北市有經驗，有規劃，有願景的蘇貞昌來讓新北能夠更新更好。

  • 民進黨新北市長參選人蘇貞昌與市議員鄭宇恩的聯合競選總部今天成立。（陳心瑜攝）

    民進黨新北市長參選人蘇貞昌與市議員鄭宇恩的聯合競選總部今天成立。（陳心瑜攝）

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