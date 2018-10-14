朱立倫否認核定深澳電廠更新 政院反擊：不容扭曲

行政院公布「行政院政府計畫資訊檢視平臺」網站的資料顯示，2010年行政院管制計畫中就列有深澳電廠更新計畫，當年的行政院副院長朱立倫就深澳電廠更新計畫編列了3.8億元的經費。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-10-14 10:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院宣布停建深澳電廠，引爆新北市府與政院戰火，針對新北市長朱立倫在臉書發文否認裁示深澳電廠計畫，行政院今日發出新聞稿反駁，強調「賴院長對朱市長此一轉變難以理解」，所有做過決策的人，都應接受大家檢驗，不容扭曲

行政院指出，2010年3月31日朱立倫擔任行政院副院長主持「行政院節能減碳推動委員會」，會議中確有將深澳電廠列為「進行中之屆齡汰舊換新計畫」簡報，以及朱副院長確有裁示，針對包含深澳電廠在內之火力電廠汰舊換新計畫「請經建會儘速審議，並協調相關部會解決遭遇問題」。

政院提及，該會議紀錄具體呈現，還原深澳電廠確實在國、民兩黨執政時，都曾推動過的事實，及新北市政府12日以新聞稿指出「深澳電廠已經不再發電，根本不在會議討論範圍」之不實。所有的決策、做過決策的人，都應接受大家檢驗。

政院表示，上述會議的目的，係為追求全國性的「節能減碳」，深澳電廠的「汰舊換新」計畫列入該次會議報告內容當中，即代表該電廠並非新蓋的電廠，且為了要達到「節能減碳」、「減少空污」之目的，朱副院長才會要求經建會儘速審議、協調解決問題。

政院質疑，昨日朱市長又再以該電廠「於2007年就已除役，怎可能再提到會議中來檢討減碳效果」為由，否定其曾裁示推動深澳電廠更新的事實，甚至朱市長還自己跳出來大力反對深澳電廠，並一再主張該電廠的更新會帶來嚴重空污。「賴院長對朱市長此一轉變表示難以理解。」

政院痛批，朱立倫市長提及其擔任副院長期間，2010年深澳電廠所編列的預算，只用在舊有機組的拆除作業，並未進行開發行為。事實上，深澳電廠更新計畫自始即係採「先拆後建」方式，其拆除舊機組、舊廠房的目的，即是為了建造新機組、新電廠，以更低污染、更高效率的方式持續供應北台灣的電力服務，這都清楚載明在當年度的執行計畫內容中，也都具體公告在政府計畫資訊網中，不容扭曲。

政院表示，朱立倫市長所提及國民黨政府於103年因體察民意，所以決定停建深澳電廠一事，也與事實有所出入。

政院指出，當時是因原規劃的卸煤碼頭位置（蕃仔澳）爭議未解，台電公司為避免財務負擔擴大，因此向經濟部申請緩辦，行政院方於103年10月同意該計畫「緩辦2年」，緩辦2年期滿，台電公司復於105年10月再向經濟部提出本更新計畫修正案，並非朱所指稱「早就廢棄的計畫」。

政院提及，每個國人、每家廠商都要用電，電力供應是不分藍綠、攸關國家長期發展所必需的重要基礎建設，實不應因一時的選舉，而成為被操弄的議題。

政院重申，院長賴清德已在12日立法院答詢宣示「停建深澳電廠」，希望國人對國家能源發展議題，能重新回到理性討論，為台灣永續發展，共同尋求最適方案。