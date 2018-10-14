消防生涯33年換跑道 他在基隆選里長

熱情的里民冒雨前往支持吳龍慶（左２）（記者吳昇儒攝）

2018-10-14 10:39

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局前消防小隊長吳龍慶從事消防工作33年，為了讓年輕隊員有升遷機會，前年卸下職務。退休後吳小隊長在沒有政黨的支持下，決定出來參選智誠里里長，希望能繼續為大眾服務。前消防局長唐鎮宇也於今日前往，予以支持及祝福。

小隊長吳龍慶警專118期畢業，曾經在台北、高雄市消防局服務，最後選擇在基隆市消防局任職，也在基隆退休，消防生涯共33年，參與過的火警不計其數，通常都是第一線拿起瞄子衝進現場救火。

吳小隊長的朋友指出，吳小隊長平日就熱心幫忙民眾處理事務，廣結善緣，累積許多民間正面力量，雖然體能狀況還能負擔消防隊的工作，但擔心自己會影響隊員們的升遷，決定退下來禮讓給其他有能力的人擔任。但他退休後除了參與、協助義消勤務外，也想要換個方式繼續服務民眾，才會決定參選里長。

競選總部成立大會上，共有數百人參加，除了一般的里民還有義消弟兄，甚至還有被吳小隊長教導過的隊員，也在今天請假前往現場參加。

吳龍慶說希望能夠用自己本身的力量，服務需要的里民，如果有任何需要協助的地方，都可以跟自己反應，絕對會盡力幫忙。