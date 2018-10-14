中國千人計畫涉間諜 美逮華裔科學家、台33人參與

2018-10-14 07:23

學者：31條對台圖謀 台灣政府應有所因應

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國對台31項措施中，開放台灣專業人才可參與國家級的「千人計畫」，根據統計，目前有33名台灣專家參與。不過，美國聯邦調查局（FBI）最近把「千人計畫」的學者列為調查重點，並以間諜罪名拘捕在美的華裔科學家。學者說，可看出31條對台的圖謀，台灣政府應有所因應。

美逮華裔科學家 台33人參與計畫

陸委會表示，公私立大學的專任現職人員參與千人計畫，須經主管機關許可，例如科研類須經科技部核准、與對岸學校合作須教育部許可。若在千人計畫掛名職務，則須依擔任中國黨政軍職務處理。經清查，目前參與計畫的33名台灣專家非學校專任現職人員，無須政府許可，但我方仍會持續追蹤。

據外媒報導，FBI已將千人計畫學者列調查重點，並按名單一個一個查，千人計畫恐淪為「入獄計畫」。已有名列計畫的華裔科學家被以間諜罪名拘捕，包括美國通用電氣公司主任工程師鄭小清、美國維吉尼亞理工大學教授張以恆、美國氣象專家王春等人。

美相信與共軍有關 按名單一一查

外媒指出，美國國務院和FBI相信，千人計畫的一部分與中國軍隊密切相連。另傳出FBI要求美國研究機構，開除列千人計畫的學者，還有相關學者被工作單位要求提出自清。

中媒也報導，美國正重點關注曾參與千人計畫的華裔學者，有人被FBI約談。在遭美國盯上後，中國網路近日傳出一份官方文件，要求不得再出現「千人計畫」字眼，轉趨低調。

學者：計畫涉敏感科技 我應管制

台北醫學大學通識教育中心教授張國城強調，美中關係全面凍結，不管學界或業界，任何與中國有關係的都會被貼標籤，與美國的各項交流合作會受到限制；台灣學者若參加千人計畫，未來恐失去更多發展機會。

淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲認為，千人計畫涉及人力資源安全、敏感科技保護，政府應建立相關防衛機制，包括對這些參與計畫者持續追蹤，同時對敏感高科技人才進行登記，並管制赴中。