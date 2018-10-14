美同意售台「火力偵察兵」無人機 可望成艦載武器平台

美方通知我方同意出售MQ-8B海軍艦載無人直升機系統，國防部目前正與海軍評估MQ-8B無人直升機未來將如何配置及運用，進而決定是否採購。（圖擷取自維基百科）

2018-10-14 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕我國去年曾和美國於夏威夷舉辦台美國防安全會議，在我方向美提出10多項軍購項目中，美方月前通知我方同意出售MQ-8B Fire Scout「火力偵察兵」海軍艦載無人直升機系統，國防部目前正與海軍評估MQ-8B無人直升機未來將如何配置及運用，進而決定是否採購。

根據《上報》報導，先前海軍之所以看中MQ-8B無人直升機，是因為它可以直接從船艦甲板或平地起降，並具備監控設備可供情報蒐查、空中火力支援擊戰鬥管理服務等功能，續航力達8小時，偵測從方圓110海里區域，同時偵測20個以上的目標。另外，MQ-8B無人直升機可配備地獄火飛彈與雷射導引火箭彈，海軍認為此型無人機可成為多功能武器系統，配合反潛直升機將成為另一項利器。

據了解，海軍考量未來汰換MD500型反潛直升機，並有意將未來武器系統朝無人機發展，經過評估後才會向美方提出採購MQ-8B無人直升機的需求，雖然美方通知我國「同意出售」，但採購案還是需經過國防部核定，納入建案並獲得預算後才會正式向美方提出申請。