意想不到的海軍秘密基地 藏身海拔3020公尺雪山中

小雪山雷達站負責監控台灣海峽船隻動態。（圖擷取自「中華民國海軍」臉書粉絲專頁）

2018-10-14 08:21

〔即時新聞／綜合報導〕位於台中市與苗栗縣交界的小雪山，竟然有一座海軍基地？原來這是海軍在山頂所建的雷達站，由於此地可看到近200公里外的地平線，可監控台灣海峽船隻動態，標高3020公尺的「小雪山雷達站」也是海軍雷達站中少見的「高山雷達站」。

根據《聯合報》報導，「小雪山雷達站」原址為位於新竹、苗栗縣界的樂山，與空軍共用營區，但後來樂山興建長程預警雷達，海軍雷達站原址被佔用，而華視原設在小雪山頂的發射站，因九二一地震受損停用，海軍就將其改建並將雷達站遷至此地，海拔高度比原址還高了400公尺，偵搜範圍也因此增加。

在小雪山雷達站服役的海軍與陸戰隊官兵，所面對的不是大多數同袍所習慣的海風及海浪，而是綿延不絕的山巒和冬季降雪；雷達站平時物資補給不易，物資來自太平區坪林副供站，官兵採取「上20休10」方式，24小時三班輪值，連續上班20天後再下山放假10天，且山上沒有福利社與醫官，必須在回部隊時把零食、基本藥品等帶齊。

另外，天氣對高山雷達站也是一大威脅，在颱風來襲前，必須先拆卸天線、緊閉門窗；夏季午後雷陣雨時，四面八方則隨時都是閃電，且雷達站設有大量天線，特別容易導致落雷，此時站內人員就必須備妥器材及人力，以利隨時修復故障設備。

站長謝吉和少校表示，小雪山雷達站因為人少，位置相對隔絕，弟兄之間感情好，管理問題也比較少；電子士官長莊忠能，先前在海洋監偵部支援中隊服務，因任務需求已跑遍18座雷達站，他在4年多前請調到小雪山雷達站，他表示已經很習慣規律的高山生活，「如果可以，我會選擇在此一直服務到退伍」。

標高3020公尺的「小雪山雷達站」是海軍雷達站中少見的「高山雷達站」。（圖擷取自「中華民國海軍」臉書粉絲專頁）