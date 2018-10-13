深澳電廠誰拍板？ 朱立倫晚間PO臉書槓賴清德

2018-10-13 23:59

〔記者何玉華／新北報導〕針對深澳電廠的核定始末，新北市長朱立倫１３日晚上在臉書PO文反擊，他表示，2016年政黨輪替後，新政府從倉庫裡翻出深澳電廠計畫，這是中央的權力，但掌握權力者也應該承擔責任，扭曲事實、推諉他人不是最高行政首長應該有的態度，話說得重一點，未來院長的指示如何讓部屬信服？如何讓地方政府尊重？

朱立倫的臉書全文如下：

行政院深夜發出公文，說深澳電廠的擴建案，是朱立倫「核定」，我有點驚訝，這不像我過去認識的賴院長。

深澳電廠的擴建案，是在2006年，蘇貞昌院長任內通過環評，並且編列了九年（2006~2014）的預算。

2008年國民黨執政後，一開始也延續蘇院長的計畫，但是面臨當地民意的強烈反彈，我們沒有「過度期待」，沒有把手伸進環評，而是選擇尊重民意、終止擴建計畫。

賴院長拿我於2010年，擔任副院長時主持「節能減碳會議」的紀錄，說是我「拍板」深澳電廠，未免離事實太遠。

這份會議紀錄，只是證明朱立倫長期注重節能減碳，正在營運的機組，我要求提升效率，降低排碳量；但深澳電廠早於2007年就除役，2010年的排碳量已經是0，還能怎麼減碳？

網路上還有台電公開的新聞稿，2010年深澳電廠所編列的預算，只用在舊有機組的拆除作業，沒有任何開發行為，難道沒有幕僚提醒賴院長這一點嗎？

2016年政黨輪替後，新政府從倉庫裡翻出深澳電廠計畫，這是中央的權力。但掌握權力者，也就應該承擔責任。扭曲事實，推諉他人，不是最高行政首長，應該有的態度。說重一點，未來院長的指示，如何讓部屬信服，如何讓地方政府尊重？