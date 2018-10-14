陳建仁今和教宗會面 邀請明年訪問台灣

副總統陳建仁（左1）率團訪問梵蒂岡。圖為抵達羅馬國際機場下機時，我駐教廷大使李世明（右2）前往迎接。（總統府提供）

2018-10-14 00:14

〔記者蘇永耀／綜合報導〕副總統陳建仁「聖誼專案」一行於梵蒂岡時間13日上午（台北時間13日下午）參訪本篤會Montecassino修院。

陳建仁副總統伉儷抵達後，由修院院長Donato Oglian接待並導覽聖本篤紀念花園，以及遠眺對面山頭在二次世界大戰罹難的波蘭將士紀念公墓，接著聽取專業導覽。

副總統於受訪時表示，聖經上提到，能夠做到和平的方式就是行公義、好憐憫、存謙卑之心。他認為世界上，所有的強權都應該存謙卑的心。因此無論是人與人之間，或國家與國家之間的相處，都應如此。

談及14日將與教宗方濟各（Pope Francis）見面，副總統說，教宗一向很關懷台灣，關懷全世界所有國家能夠和平、且追隨普世的價值，台梵兩國間的關係也一向相當良好。

副總統也談到上次參加德勒莎修女封聖典禮（Canonization of Mother Teresa of Calcutta）時，與教宗見面的互動，同時也表示，他將會代表蔡總統和台灣人民，邀請教宗訪問台灣。副總統表示，因為教宗明年將要訪問日本，因此希望邀請教宗在旅途中一起訪問台灣。

Montecassino修院是本篤會創辦人聖本篤（Saint Benedict of Nursia）於公元529年前後所創建，後來成為西方隱修生活的中心。長期以來，該修院被視為聖地，其文化與藝術亦是聞名世界。

隸屬本篤會的卡西諾山隱修院作為二次大戰期間、兩軍交戰的平民保護所，復以即將封聖的先教宗保祿六世於1964年10月24日宣布本篤會創辦人聖本篤為「歐洲主保聖人」，並讚揚他為「和平的使者」。因此該修院在大門入口處拱門上方，特別書有意為「和平」的3個大紅色拉丁字「PAX」，而字體背後正遙望對面山頭的二次大戰罹難波蘭將士紀念公墓，皆凸顯該修院具有跨時代的和平與包容的象徵。