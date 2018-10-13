重劃開路拆遷百坪合法廠房 議員批新北市府：水利地怎不用

新北市議員林銘仁建議，將計畫道路側移至水利地，就不需要拆遷合法建物。（記者邱書昱攝）

2018-10-13 23:26

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城區永和街有一處擬變更為住宅區的工業區自辦重劃土地，有2間合法廠房被劃入計畫道路範圍內，合計將被拆除100多坪，新北市議員林銘仁接獲地主及業者的陳情，批評市府未利用周遭的水利地，反而拆遷合法建物，嚴重損害民眾權益；城鄉發展局則說，此案仍在審議評估中，尚未決定拆屋。

林銘仁指出，受影響的2間廠房在1995年領有使用執照的合法建物，卻因周邊自辦重劃區將開發成住宅區，未來開闢計畫道路而面臨拆遷，這是財團變更工業區開發賺錢，政府徵收相鄰土地建物變更為計畫道路。

林銘仁說，兩間廠房的附近有水利地，地上沒房子，地主已遞出陳情函，案件正在內政部都市計畫委員會專案小組審議中，他建議市府將計畫道路移到水利地上，降低民眾的損失。

城鄉局指出，規劃計畫道路是考量整體道路系統的需求和完整性，在2011年1月公開展覽的土城都市計畫第三次通盤檢討草案中提列變更案，擬將部分工業區變更為道路用地。

城鄉局說，目前已收到地主的陳情函並做成會議記錄，這條計畫道路經過交通局評估，有助於強化區域南北巷對外路徑，同時整合永和街的對外交通動線，對於民代建議將計畫道路位置向西側偏移，將邀集交通局、新建工程處等相關單位研商。