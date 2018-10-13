苗縣體育界會師 力挺徐耀昌

2018-10-13 22:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣體育界團體今天在徐耀昌競選總部成立後援大會，近千名來自各體育單項委員會、各鄉鎮市體育會的幹部，前來為徐耀昌加油打氣。

苗栗縣體育會理事長徐志榮、苗栗縣體育會顧問李乙廷、苗栗縣體育會棒球、橋牌委員會主委鄭碧玉、苗栗縣體育會籃球委員會主委謝文禓等單項委員會，帶領將近千名體育會幹部及選手齊聚在徐耀昌競選總部。

徐志榮指出，體育會理事長是徐耀昌交棒給他，徐耀昌擔任苗栗縣體育會理事長15年，奠定良好基礎，每年皆為各單項體育委員會或各鄉鎮市體育會爭取1千多萬元經費，15年來爭取超過1億多元，讓苗栗縣體育發展陸續展現成果。

徐耀昌感謝體育界人士犧牲假日前來聲援，表示，他上任以來，重視體育發展，過去3年，苗栗學子體育成績大放異彩，得獎紀錄輝煌，累計446金332銀344銅；更爭取承辦「全國身障運動會」、「2017台灣馬拉松」，及今年的「全國小學田徑錦標賽」、「全民運動會」，提升全民運動風氣，並帶動觀光人潮。

徐耀昌表示，如獲連任，將持續推動武術教育、重視各項體育發展，也希望透過舉辦特色賽事、路跑活動等，如頭屋水庫定向運動、陶色公路螢光夜跑、大湖草莓馬拉松等，創造運動結合觀光的新興旅遊模式，帶動運動風氣，將苗栗行銷至國際。