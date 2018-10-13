深澳電廠擴建誰核定？ 蘇辦批新北市府迴避3個事實

2018-10-13 20:56

〔記者何玉華／新北報導〕行政院長賴清德宣布停建深澳電廠後，行政院與新北市政府互相抨擊是對方核定成立，新北市政府今（13）日下午發布「就公文論公文」新聞稿，指擴建案係蘇貞昌於行政院長任內通過，民進黨新北市長參選人蘇貞昌辦公室隨即回批，新聞稿的內容正是驗證過去新北市府持續迴避3個事實。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞說，新北市政府迴避的3個事實包括：

第一、新北市府終於承認2010年3月31日時，由當時朱立倫副院長主持「行政院節能減碳委員會議」，確有把深澳電廠的更新計畫列入報告中，這跟昨天市府原本所發出的新聞稿中指出「深澳電廠已經不再發電，根本不在會議討論範圍」無異自我打臉。

第二、2010年3月31日朱立倫副院長擔任「行政院節能減碳委員會議」的召集人，主持該會的會議目的就是為「節能減碳」，深澳電廠的汰舊換新計畫亦列名報告內容當中，代表的是深澳電廠原本就存在，且為了要達到「節能減碳」之目的，所以才要求要經建會「儘速審議，並協調相關部會解決遭遇問題」，朱立倫市長及新北市府卻因助選考量，否認之前朱副院長曾經主持會議並明確裁決過深澳電廠的更新是為了要「節能減碳」、「減少空污」之事實。

第三、新北市府面對無可抵賴的政府公開計畫資訊，總算承認朱立倫2010年擔任副院長時期，也確曾執行深澳電廠更新計畫經費3.8億元，而且其後的2011年-2014年間國民黨仍舊持續執行深澳電廠更新計畫，但為了選舉，則是繼續推託是蘇貞昌當院長時所編列的預算。事實是，各級政府的預算皆採年度制，每年年中都要重新編製下一年度預算，國民黨政府也曾經認同深澳電廠更新計畫在國家能源政策及節能減碳上扮演的重要角色故而持續推動。足見國民黨屢次只為了選舉操作，否定過去的自己。