盧秀燕提政策 四大面向發展台中農業

盧秀燕發表農業政策。（記者蘇金鳳攝）

2018-10-13 22:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市農會理事長李煥湘率各區農會代表，以及台中在地農民近500餘人今天在國民黨市長參選人盧秀燕競選總部成立農業後援會，現場凍蒜聲此起彼落，盧秀燕在現場正式發表以「農會夥伴；長照加值」、「農產好價；不再滯銷」、「農產加工；整合行銷」、「六級產業；體驗經濟」等四大面向來發展台中農業的農業政策。

對於盧秀燕的說法，農業局王俊雄指出，市長執政3年半的農產品外銷金額總計為8億7000多萬，整體數量並未降低，且提升外銷技術與品質，創造更高的價值，且外銷地區遍及中國、馬來西亞、日本等地，拓展多項外銷管道；至於立法委員盧秀燕指要發展契作、冷鏈物流中心、休閒農業等政策，他強調：「都已經在做了！」盼盧秀燕對農業政策可以多做功課，而非老是抄襲市府的政策。

盧秀燕表示，她要跟農會建立好夥伴關係，一起想辦法讓農民脫離這年的困頓，過去沒做的或做不好的換她來做，盧秀燕宣示要讓台中的農業有更好的發展，讓農民過真正的好生活。

盧秀燕指出，這幾年台中農業發展狀況相當不好，以農產品銷售來說，「台中外銷中國大陸的外銷量」，前台中市長胡志強100-103年水果類外銷中國共6億9900萬元，梨山茶外銷中國約2500萬元，龍眼乾約400萬元。

盧秀燕表示，在林佳龍執政之後，104-107年水果類外銷只剩1億5700萬元，梨山茶外銷0元、龍眼乾外銷0元。農產品的外銷成績相當差，農業經濟停滯衰退，許多農會和農民都紛紛反映，生活苦不堪言。

盧秀燕說，現任市長林佳龍的農業發展基金執行率，近2年的105、106決算執行力都相當低，拿審計處106年度的農發基金執行率來說，總預算近2億5000萬，決算才執行8700多萬，規劃執行能力如此之差是不爭的事實，被市議員多次批判，甚至今（107）年農業局還把多項先前執行力零或無法執行的計畫刪除。

此外，台中農業發展的重要關鍵就是農會，農會知道在地農業民情，最了解農民心聲，絕對是盧秀燕未來擔任市長的合作夥伴，農會長期擔任維護農民產銷及生活的第一線，台中市政府應該好好跟農會合作，以夥伴關係的政策方向來確實輔導，這才能深入協助並照顧農民。

盧秀燕並表示，「過去沒做的或做不好的，換她來做！」盧秀燕說，她要讓台中農業經濟有更好的發展。