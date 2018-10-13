市議員陳成添競總成立 盧秀燕站台力挺

盧秀燕為北屯區市議員參選人陳成添站台授旗助選。（記者蔡淑媛攝）

2018-10-13 23:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北屯區市議員17搶6，全市選情最激烈，市議員參選人陳成添上屆吊車尾當選，今年爭取4連任，全力衝刺，今天競總開幕，國民黨市長參選盧秀燕來站台強調兩人合力為北屯爭取許多建設，也指對手林佳龍上任後，要蓋在北屯的大巨蛋仍不見蛋，費玉清告別演唱會獨獨跳過台中，承諾未來一定蓋大巨蛋。

盧秀燕為北屯區市議員陳成添競選總部站台時說，今年費玉清告別演唱會台北、高雄各有演出，獨獨跳過台中，龍團隊這4年讓大巨蛋與北屯區國民運動中心跳票，她未來選上市長後，為北屯打造更多建設，台中人不用錯過任何經典的演唱會。

盧秀燕也指龍團隊漲地價稅，光是北屯就漲1倍，西、南屯區更漲3、4倍，她表示景氣差，承諾上任後會降稅、全面恢復老人健保補助、市民憑身分證就能進場看花博，不限園區、日期和次數，為市民減輕負擔、拚經濟。

陳成添坦言今年的選情相當艱困，上回開票結果「叫好不叫座」吊車尾位居第6名險勝，這次萬萬不敢掉以輕心，自己的政治服務之路是在擔任里長時幫助里內阿嬤抓螞蟻開啟，自此一路走來服務的心始至終如一。

今天開幕時國民黨書記長江啟臣也為陳成添站台授贈好彩頭，稱他從鄰長開始做，3屆里長3屆議員的完整資歷全台少見，服務口碑好，要把陳成添送進議會，繼續為市民做牛做馬。