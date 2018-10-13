深澳電廠停建 政院：無選後立即復建問題

2018-10-13 19:25

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德昨天宣布停建深澳電廠，遭外界質疑這是著眼於執政黨年底選舉的考量，急於清理反空污戰場，面對環保團體質疑深澳電廠雖決定停建，但過去也曾停建又重來，賴揆口頭承諾沒保障，若政府不是騙選票，應主動撤銷或廢除環評處分，才能「連根拔起」，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天傍晚受訪強調，政院既已決定停建深澳電廠，就沒有年底選後馬上復建的問題。

據悉，環保署正在修改環評法，針對超過一定期限的環評要撤銷，但在修法之前，有關深澳電廠停建後是否主動撤銷或廢除環評處分，行政院都尊重環保署依法處理。

台北市長柯文哲今天也質疑，本週四晚上經濟部還在發文替深澳電廠辯論，然後週五決策就轉彎，宣布停建，「怎麼過一個晚上突然電夠了？」要求政院應對外說清楚。

Kolas表示，質疑行政院就深澳電廠的決策在一夕之間變卦，或者抨擊在一週之內就大轉彎，相關的說法，對賴院長並不公平。

Kolas指出，今年3月在深澳電廠環評案通過時，基於當時觀塘三接站的興建仍是未定數，行政院為了要穩定供電，因此強調必須要蓋深澳電廠，否則北部會缺電，現在觀塘三接站環評過關，經台電盤點電力的供應足夠，可停建深澳電廠，加上深澳電廠議題已被污名化，導致興建的問題卡住，政府當然要重新思考是否興建的問題。

她說，現在一直扭曲說政院停建深澳電廠是選舉考量，這是刻意忽略歷史的進程。