蔡正元盜圖又一樁！ 原作：小人物的作品沒智慧財產權？

2018-10-13 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前立委蔡正元多次傳出未經授權，在臉書上擅自使用他人照片而被網友封為「亞洲盜圖王」，今天又有女網友指出，蔡正元未經同意，在臉書上擅自張貼她的作品，而網友也紛紛在留言處喊「告他侵權！」不過，稍早蔡正元已將該PO文刪除。

蔡正元多年前曾擅自使用已故導演齊柏林《看見台灣》中的台北空拍圖，也曾在盜用國外攝影師西門（Camille Seaman）的風景照與日本攝影師Tatsuo Suzuki的人物情境照後被國外攝影師發現，而被網友封為「亞洲盜圖王」。

一名女網友今（13）天在《爆料公社》發文說，蔡正元未同意就擅自使用她所拍攝的照片，昨日已要求蔡正元將文章撤下，不過至今仍無動靜。女網友氣憤地說：「我真的不明白你不知這是侵權嗎？還是認為我這小人物的作品談不上智慧權？」不過文章PO出不久後，蔡正元也已將該文刪除。

對此網友紛紛留言說，「吉他」、「告他侵權！」、「這個人早就有前科了」、「 他一直都這樣，國外的照樣侵權」、「他們只會想只是一張照片而已......完全不尊重他人」、「止兀早就不是第一次了」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，照片作者因不願照片與政治連結而要求蔡正元撤文，因遲遲沒有回應，所以才PO上爆料公社。而稍早蔡正元已將圖片撤下，作者也不想將事情鬧大，不願追究。