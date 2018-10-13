林佳龍分享《台中的傳說》遊戲 邀大家分享遊戲

2018-10-13 21:44

〔記者黃鐘山／台中報導〕林佳龍競選總部推出闖關遊戲《台中的傳說》，玩家通過3道關卡就可獲取開啟台中進步的鑰匙；市長林佳龍昨晚在臉書上發布他玩遊戲的影片，最後他通過建造捷運「疾風試煉」、中火減煤「迷霧試煉」與台中花博「百花試煉」考驗，他說「希望大家分享、喜歡這遊戲，也更喜歡台中！」

林佳龍競選總部推出《台中的傳說》小遊戲，以柳川綠川河川整治貫穿整個遊戲架構，玩家將站在市長的角度，以跳躍闖關的方式，通過「疾風試煉」、「迷霧試煉」與「百花試煉」的考驗，瞭解透過林市長3年多來的施政，帶給台中的各種改變。

林市長也在臉書公布自己玩遊戲的影片，小編先考考林市長，遊戲有哪些關卡？只見林市長胸有成竹地說「捷運、中火與花博」完全正確，原來小編不小邊說漏嘴「林市長昨晚有偷偷練習」，不過林市長在綠川上闖關時，還是經常不小心跳到水裡，讓一旁的小編與新聞局長卓冠廷不禁發出笑聲。

在第一關「疾風試煉」關卡時，林市長用手指狂戳iPad，不僅捷運蓋很快，還拿到100分，順利通過；接著在「迷霧試煉」時，林市長說，使用煤要剛剛好，不能缺電但也不能滿載，才能達成減煤減汙的目標；在最後一關「百花試煉」中，林市長則順利將百合花、火鶴花送給需要的顧客。

順利通過考驗後，拿著3把鑰匙開啟寶箱，結果寶箱中的獎品竟然是1萬份博士雞排。林市長說，透過遊戲可以讓施政更有趣，與市民互動也更加自然，也希望大家不只喜歡遊戲，也更喜歡台中，將遊戲分享給大家，看誰可以得最多分，不過他也俏皮的說「要領先21萬票才能吃雞排！」

影片一上線，已經獲得近2萬名網友觀看，有網友肯定「好可愛的小遊戲~讚!!」、「透過互動小遊戲，讓民眾看到台中的進步」、「相信透過簡單互動方式，能讓市民瞭解市長3年多來對台中的改變與進步~」，也有網友說「虛擬雞排留著可以找江啟臣兌換雞排」。