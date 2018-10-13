陳建仁出訪教廷 出席「為台灣與世界和平祈福彌撒」

副總統陳建仁（左一）出訪教廷，第一天下午參訪歷任教宗的夏日避暑居所。（中央社）

2018-10-13 18:35

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統「聖誼專案」一行於當地時間13日（週六）上午8點（台北時間13日午間）出席於聖伯多祿大殿之中聖詠小堂舉行「為台灣與世界和平祈福彌撒」。舉行彌撒前，聖伯多祿大殿總監Angelo Comastri樞機主教並至聖詠小堂向副總統伉儷致意。

「為台灣與世界和平祈福彌撒」由台灣主教團及我駐教廷大使館主辦、嘉義教區主教鍾安住神父主禮，儀式過程莊嚴祥和。彌撒共依序有六個階段，為：進堂式、聖道禮儀、聖祭禮儀、感恩經、領聖體禮以及禮成式。

其中，聖道禮儀中，在信友禱詞更以義大利語、英語、中文、台語、客語，五種語言為台灣及世界祈禱。

副總統表示，此次他奉總統指派，代表中華民國政府與台灣人民，率團前來教廷參加先教宗保祿六世等7位聖人的封聖大典，深感喜樂及榮幸。他特別感謝嘉義教區鍾主教在聖伯多祿大殿的聖詠小堂，主持「為台灣及世界和平祈福彌撒」。

陳副總統說，政府在過去兩年推動許多重要的改革，雖然面臨不少壓力，過程至為辛苦，但是為了台灣人民更美好的未來，政府必須堅持改革，讓台灣變得更繁榮、更民主、更自由，全民生活更美滿。誠如總統所說，當「慈愛和誠實彼此相遇，公義與和平彼此相親」，台灣一定能「國家和、萬事興」。這也是他今天在此祈求天主賜福臺灣人民的重要意義。

談及默禱內容，副總統說，他祈求天主的聖光可以持續照亮台灣，引領台灣及中國走向和平對話的道路，尤其台灣一直在盡最大努力，維持區域和平及兩岸穩定，俾有利促進世界和平。但是，維持兩岸的和平及穩定，並不是單靠台灣就能達成，必須是兩岸各自負起責任，共同攜手努力，開創和平對話的契機。面對目前國際的嚴峻情勢，政府一定會努力尋求社會共識，逐步化解當前兩岸交流的各種障礙，也期望中國政府展現應有的智慧與彈性，共同為兩岸穩定和平發展，創造新的動力與環境。

最後，副總統強調，我們極為重視、珍惜台梵兩國的邦誼，總統也非常關心台梵關係的永續經營，政府一定會秉持一貫的立場，與教廷持續共同努力增進兩國關係，一起以台灣人民的慈悲與善良，與教廷合作共同促進宗教自由、民主人權以及社會正義等普世價值。

聖伯多祿大殿是梵蒂岡的主要大殿。建於1506年至1626年，是世界最大的天主教教堂，也是天主教最神聖的地方之一。義大利文藝復興時期的建築師與藝術家勃拉芒特（Donato Bramante）、拉斐爾（Raffaello Sanzio）、米開朗基羅（Michelangelo）和小莎迦洛（Antonio da Sangallo）等都曾參與設計。