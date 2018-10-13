朱立倫陪韓國瑜掃街拜票 直指「民眾需要翻轉」

2018-10-13 17:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕新北市長朱立倫今南下高雄陪同國民黨高雄市長參選人韓國瑜前往高雄梓官掃街拜票，朱立倫說，民進黨從中央到地方執政以來，讓民眾認為極需要翻轉，所以才會造就「韓流」現象。

朱立倫說，他今天上午前往屏東市場掃票拜票時，很多在市場工作的攤商告訴他，他們在高雄的親友都要投票給韓國瑜，甚至很多是高雄到屏東工作的朋友，也都公開表態要投給韓國瑜。

朱立倫認為，韓國瑜能夠引起基層民眾高度討論，主要是他賣菜多年、勤跑基層，讓民眾感到親切，韓表現出台灣草根文化，才讓選民能夠認同他。

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