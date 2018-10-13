4位高雄市長參選人今首度同場亮相 各自論述教育政見

2018-10-13 16:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕4位高雄市長參選人今首度同場亮相、但沒同台，各自論述教育政見，4人對於讓教師回歸專業、裝設冷氣、雙語教學等層面都有相當共識，特別在於基層老師需承受過多社會壓力，4人都替老師抱屈。

由高市教師職業工會舉辦的高雄市長參選人教育政見說明會，今上午在苓雅區中正國小舉行，民進黨高雄市長參選人陳其邁、國民黨高雄市長參選人韓國瑜、無黨籍高雄市長參選人蘇盈貴與璩美鳳都應邀出席，也是4人首次同場亮相。

主辦單位設計每人15分鐘發表教育政見，再由教師會現場提問5分鐘，教師會另提出12項訴求爭取4人簽署，陳、韓、璩都同意，唯獨蘇盈貴認為相關訴求方向正確，但屬於技術層面，應放手學校與老師處置、婉拒簽署。

蘇盈貴認為，主政者需掌握政策面、規劃良好教育環境，尊重教師專業並讓孩子有受教選擇權，許多專業、技術面應充分授權學校與老師執行，例如母語教育可設計選修。

韓國瑜指出，社會太複雜讓老師承擔太多壓力，他會去化許多無謂研習與行政工作，讓老師專心教學，但也請老師不能放棄任何一個孩子，並在財務許可下改善員額與設備。

璩美鳳主張把交通罰款用於教育，並成立教師參政委員會與監督委員會，確保教育資源用於刀口，學生最重要的是人品、道德、情緒管控與價值觀養成，這才是教育。

陳其邁強調，最重要的經濟政策就是教育政策，關鍵在於沒讓小孩、年輕人培養足夠競爭力，或者讓窮人有機會翻身，並應調整教育體制為由下而上，全面改善教育品質。

4人也都為老師抱屈，直言基層老師面對太多壓力，無法專心教學，間接影響孩子學習﹔都提及要讓教師回歸專業，並規劃獎勵措施、鼓勵願意投入特教或研究創意的教師。