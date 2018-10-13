宜縣學生免費營養午餐政見 藍綠陣營再駁火

2018-10-13 16:57

［記者游明金／宜蘭報導］國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙，提出「吃飯免錢」學生免費營養午餐政見，被綠營抨擊是「騙局」；國民黨議會黨團今天回擊，民進黨做不到，就讓有能力的林姿妙來做。民進黨陣營表示「遺憾且可笑」，林姿妙如果那麼有信心，應與陳歐珀一同政策辯論，接受縣民檢視。

國民黨宜蘭縣議會黨團今天由書記長黃定和、縣議員林岳賢、黃浴沂、黃建、吳秋齡勇共同召開記者會，他們說，宜縣1年預算約230億元，全縣國中小學與公立幼兒園，免費營養午餐經費約需2.3億元，不過占總預算1％，如果縣府開源節流、把蚊子館、公共造產轉虧為盈，經費絕對沒問題，民進黨「不會駛船嫌溪彎」。

他們指出，林姿妙推出「吃飯免錢」政見，是希望幫家長照顧孩子，不用為營養午餐奔波忙碌，這不是民進黨講的「騙局」，林在羅東推動這項政策，很多家長在註冊前，小孩1個學期可省下4000多元午餐費，1年就近萬元，這是很好、很有感的政策，林姿妙要以羅東鎮經驗推廣到全縣。

民進黨縣長參選人陳歐珀競選總部回應，林姿妙陣營還是無法說明免費營養午餐所需經費要從哪裡來？一再迴避外界檢驗，講明就是要「騙票」，「 縣政不該支支吾吾」林姿妙如果有信心，就應與陳歐珀辯論，一起接受縣民檢驗。

陳歐珀競選總部重申，縣長參選人要誠實面對檢驗，財政相關政策更不能打迷糊仗，林姿妙不敢上火線，找幾位議員虛應了事，對縣政毫無理解的空洞，預算有排擠效應是財政常識，所謂「免費營養午餐預算，不會排擠其他預算」，這種說法是「說謊詐欺」。