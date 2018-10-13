促進台菲交流 台亞會與麥格賽賽獎基金會簽訂備忘錄

2018-10-13 16:15

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣亞洲交流基金會昨與菲律賓麥格賽賽獎基金會（Ramon Magsaysay Award Foundation）簽訂合作備忘錄，未來雙方將針對台菲間的青年領袖培育、NGO交流等方面進行密切合作。

此簽訂計畫由台亞基金會董事長蕭新煌與麥格賽賽獎基金會董事包蒂斯塔（Maria Cynthia Rose Bautista）共同主持。蕭新煌說，MOU簽署之後，將朝向NGO交流、智庫合作與青年領袖培養等方面推動交流與合作。未來將先著重推動雙邊在青年領袖的交流，同時，也希望邀請麥格賽賽獎得主來台進行交流。

雙方預計推動兩項合作計畫。首先，將由台亞基金會的亞洲青年領袖計畫（Taiwan-Asia Young Leaders Exgagement, TAYLE）與麥格賽賽轉型領袖中心（RMAF Transformative Leadership Institute, RMTLI）推動亞洲青年領袖培力計畫，針對區域發展所需的治理議題，促進台菲與臺灣–東南亞間的新生代合作；此外台亞基金會也將邀請亞洲地區的麥格賽賽獎得主來台訪問，參與玉山論壇以及其他智庫、青年領袖、公民社會、區域韌性、以及文化交流的活動與會議，藉此醞釀區域共同體意識，深化相互理解。

成立於1957年的麥格賽賽基金會，至今有超過60年歷史，該基金會所設的麥格賽賽獎，被譽為亞洲諾貝爾獎，頒給超過300位致力於永續發展、教育、文化發展、社會創新、社會正義等領域的重要人士與機構。