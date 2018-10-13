「首都市長要與國家有相同價值」 柯P「兩個字」回應賴揆

台北市長柯文哲（右）今天出席黃珊珊（中）競選總部成立大會，與親民黨主席宋楚瑜（左）同台，他受訪時回應賴清德「國家首都市長代表國家，市長要跟國家有相同價值 」，所謂的價值，他倒覺得是「愛民」。（記者張嘉明攝）

2018-10-13 16:56

〔記者黃建豪／台北報導〕行政院長賴清德昨天為民進黨台北市長參選人姚文智站台時談到，「國家首都市長代表國家，市長要跟國家有相同價值 」，被解讀是暗批台北市長柯文哲與民進黨政府的價值不一致。對此，柯文哲強調，若都把人民福祉放在最優先考量，不可能中央和地方不一樣。

柯文哲今天下午為親民黨台北市議員黃珊珊競選總部成立站台，與親民黨主席宋楚瑜再次同台。宋楚瑜致詞指出，連中國媒體都自認，中國趕不上美國的地方，就在於創新、多元和自由的價值，連中國都在檢討，而這些價值，就是台灣所堅持的強項。

不僅宋楚瑜談及「價值」，賴清德昨晚也說，「國副總統彭斯演講清楚提到中國企圖一步步影響國際，國家首都市長代表國家，市長要跟國家有相同價值，價值不一樣，國家要推動政策或在世界交流會受到影響，因此要支持姚文智 」。

對此，柯文哲說，所謂的價值，他倒覺得是「愛民」，把人民的的福祉當作很重要的一件事，甚至當成最重要的「第一優先」，其實都把人民福祉放在最優先考量，不可能中央和地方不一樣。

柯文哲接著又重申，他已經把台北市議員李慶元贈送的「民生第一」匾額，掛在台北市政府的開會地方，代表把人民的福祉，當作最重要的一件事情來思考時，中央、地方不會有什麼不同調的問題。