丁守中要設原民營造公司 原團：只能做勞力密集工作？

2018-10-13 16:48

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中今天提出原住民政策，其中談到營造業現在外籍勞工變多，但是我們原住民身體比外籍勞工好、更有能力，他會籌設原住民營造業法人機構，讓原民承攬市府工程；原團對此批評，難道原住民只能做勞力密集工作？參選人不應該做出這種恩給式的政見。

丁守中今天在原住民後援會成立大會上談到自己的原民政策，在經濟問題方面，丁守中表示，現在營造業有許多都是外籍勞工，但是我們原住民身體更好、更有能力、更屬於在地勞工，因此會籌設台北市原住民營造業法人機構，市府所屬機關學校、事業機關和市議會，工程金額100萬以上者，保障10%的比例給原住民營造法人機構承攬。

台灣原住民族政策協會執行長陳旻園說，這種作法確實把原住民刻板化，難道原住民在就業市場中，只有勞力付出嗎？我們族人也不完全都是從事勞力密集產業的工作，尤其把外籍移工變多，搶走族人工作這樣煽動式的說法，如果這是參選人原住民的政見，他覺得蠻可惜的。

陳旻園表示，如果市長參選人有意願協助族人，不應該只是恩給式的成立營建公司，原住民經濟部分如果要有所提升，過去就有提過「民族產業」，可以用產銷合作社方式，讓台北市原民與原鄉連結，成立產銷合作社，既能照顧都會地區族人，還能加深與原鄉的關係，這才是我們所希望看到的。

國立東華大學民族發展與社會工作學系教授施正鋒則認為，加拿大原住民長期做林班工，後來聯邦政府補助他們開公司，美國印地安人也是大部分做粗工，後來國家補助他們創業做中小企業老闆，美國有少數族群基金補助貸款，幫助他們創業，不再只是受薪階級，如果原住民能從市府營造公司承包工程，聯合國稱之為特別保護措施，不算歧視弱勢族群。