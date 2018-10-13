澎湖百里候7搶1 競總地點看出人口重心位移

2018-10-13 16:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖五合一選舉，競爭最激烈的百里侯之爭，呈現7搶1的局面，今日前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發競選總部成立，僅剩下現任縣長陳光復競選總部尚未成立，依照競選總部分布，3人在中華路選舉一條街、4人在文澳副都心區，顯示人口重心向馬公市郊位移，成為兵家必爭之地。

今日鄭清發競選總部成立，澎湖縣議長劉陳昭玲、馬公市長參選人蘇崑雄、議員參選人藍凱元、林瑞添等人都出席力挺，現場自動自發聲援的民眾及馬公案山北極殿武轎助陣，近千人齊聚一堂，展現出奮戰到底的決心及氣勢，對於藍綠兩陣營參選人而言，都形成嚴重的威脅。

由於今年澎湖百里侯之爭呈現7搶1局面，任何一票都益顯珍貴，鄭清發喊出「棄賴保鄭」，認為綠營拚連任的縣長參選人陳光復，以老年票居多；國民黨提名的賴峰偉則是公教票源為主；只有自己能吸收多數的勞工與漁民票源，只要選民將選票集中，有信心進入澎湖縣政府，沒有政黨包袱能為民眾服務，並實現競選諾言發放漁民、勞工年金。

隨著鄭清發競選總部成立，現僅剩尋求連任的縣長陳光復競選總部，將在10月21日成立，依據競選總部分布，陳大松、呂華苑、翁珍聖都在馬公中華路鬧區；陳光復、賴峰偉、鄭清發、吳政隆都集中在文澳副都心區，顯示人口重心向馬公市郊位移，成為兵家必爭之地。