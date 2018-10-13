丁守中批柯不顧原民 要設立原民營造公司專接市府工程

2018-10-13 16:23

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中的原住民後援會今天成立，現場有原住民大喊台北市長柯文哲都不照顧原住民，丁守中穿上排灣族的服飾，舉起勇士刀，高喊柯文哲不照顧原民，他來照顧，並提出6項原民政策，包含設立原住民營造公司，專接市府工程。

丁守中原住民後援會今天中午在競選總部舉行成立大會，丁守中在台上接受前台北市議員李銀來致贈勇士刀，並從原民經濟、文化保存發展和原民安居各方面提出自己的原民政策。

原民經濟問題方面，丁守中表示，現在營造業有許多都是外籍勞工，但是我們原住民身體更好、更有能力、更屬於在地勞工，因此會籌設台北市原住民營造業法人機構，市府所屬機關學校、事業機關和市議會，工程金額100萬以上者，保障10%的比例給原住民營造法人機構承攬；另外，他會制定台北市原住民經濟發展自治條例，市府全力推動，落實對原民的經濟照顧。

另外，丁守中表示，他還會籌設原住民農特產品及文化產業運銷公司，讓原民在台北可以推廣自己家鄉的美味，此外，未來市場和商圈興建，保留4%的攤位給原民經營，給大家行銷的空間。

而在原民文化保存發展方面，丁守中說，會繼續營運文山原住民文化運動園區、興設原民博物館和展演場所；制定原民學生就學方案自治條例和推動訓用合一的就業方案，提升原民競爭力；還會興建原民專案住宅與老人安養中心，讓大家老有所養，安居樂業；市府將來會增設原民會附屬機關，推動原民會全方位公共事務所需。