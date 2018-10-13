藍綠搶攻客家票 客委會主委、新北客家局長言語交鋒

2018-10-13 16:11

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天由客委會主委李永得陪同參加鶯歌區客屬鄉親會大會，蘇貞昌承諾當選後會將「浪漫台3線」延伸至新北市，並且挑選一座捷運站打造客家文化特色，在場的新北市客家局長賴金河不滿，指新北市府2年前就爭取「浪漫台3線」延伸至新北市，結果客委會相應不理，李永得對此回應，新北市未提出「具體計畫」。

新北市長選戰藍綠選情緊繃，新北市擁有全國第2多的客家人口，65萬客家票源成為攻防焦點，鶯歌區客屬鄉親會大會今天席開40桌聯誼，蘇貞昌到場後逐桌向客家鄉親致意，並以客語致詞展現誠意，他承諾當選市長後會增加客家相關事務預算，重視客家語言及文化傳承，盼鄉親全力支持。

蘇貞昌說，新北市捷運路線愈來愈多，他當選後會挑選一站，形塑客家文化特色，並且利用空間行銷客家商品及展示客家藝術創作，他也強調政府重要的客家政策「浪漫台3線」，絕不能獨缺新北市，他當選後一定會爭取從桃園延伸到新北市，陪同的李永得也為蘇貞昌的支票背書。

同時在場的賴金河則是抱怨，「浪漫台3線」延伸至新北市的規劃，客家局2年前就向客委會爭取過，希望將起點從桃園大溪延伸至新北市的三峽，但結果石沉大海；李永得則回應，新北市沒有提出「具體計畫」，未來客委會會整合相關意見整體規畫。