蘇貞昌挺老將新秀 一起讓板橋更新更好

2018-10-13 14:53

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長候選人蘇貞昌今（13）日上午分別趕往與板橋區市議員參選人戴瑋姍及與王淑慧的聯合競選總部成立大會，蘇貞昌說，「年輕的議員候選人與資深的議員都是市議會不可或缺的後盾」，過去，他有機會打通板橋的交通要道，未來，他要用5個引擎帶動都市再生，一起讓新北、板橋更新更好。

蘇貞昌一早先趕到永和區福和橋下觀光二手市集拜票，隨即趕往與板橋區市議員參選新人戴瑋姍的聯合競選總部成立大會，蘇貞昌推薦戴瑋姍學歷好，學生時代參加校園民主，畢業後又從議員、立委助理做起，非常有熱情也有基層服務經驗，一路專業養成。

接著又趕到與現任議員王淑慧的聯合競選總部，蘇貞昌說，王淑慧擔任過市民代表、縣議員、立法委員，又是現任市議員，什麼都做過，什麼都了解；當年他擔任台北縣長，王淑慧是縣議員，他當行政院長，王淑慧是立法委員，現在王淑慧繼續當市議員，蘇貞昌也要繼續當市長，希望新人、老將跟他都能當選，繼續為新北市服務。

蘇貞昌致詞提到，過去在台北縣長任內，他打通板橋交通要道，如萬板大橋、華翠大橋、浮洲橋等，更規劃新板特區，萬坪公園等，帶動板橋的市政，但新北市升格了，市政卻停格，例如大台北新劇院預定地，到現在都還沒動工，而同期規劃的衛武營國家藝術中心，已經要開幕。

未來他將有效利用土地，建設親子體驗博物館，更要推動都市再生、一鄉一特色2.0、擴大長輩假牙補助、垃圾袋降價等，要讓新北更新更好。