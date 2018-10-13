抓到了！落跑監委周哲宇舞池熱舞 北市刑大今逮到人

2018-10-13 13:54

〔記者王冠仁／台北報導〕前監察委員周哲宇在擔任柏美建設公司負責人期間，因偽造不實債權，逼迫住戶賣屋，二審遭判刑2年定讞；不過，他以「年高體弱」為由，聲請到宜蘭監獄服刑獲准，卻又屢傳不到遭北檢通緝。不料，日前他被人發現，在台北市一家舞廳和熟女熱舞，引起社會譁然；台北市刑警大隊追查，今天下午1點多循線在台北市北投區逮到他，稍晚會把他解送歸案。

警方指出，本月8日周哲宇行蹤被警方鎖定，警方發現他在台北捷運石牌站旁一棟豪宅租屋居住。警方監控多日，確認他行蹤與作息後，今天下午1點多動手逮人。周被逮時，身上只剩幾千塊現金以及隨身藥品，他雖然有帶手機但關機，似乎在躲避警方鎖定。

檢警指出，前監察委員周哲宇、柏美建設前董事長蔣炳正，被控與海天保全董事長葉海瑞偽造不實債權向法院聲請強制執行，逼迫住戶賣屋，謀取「中泰花園廣場」百億元都更用地暴利，二審判周等人2年至1年4月徒刑定讞；蔣炳正日前被警方逮補，已發監執行，至於周哲宇則因拘提無著，台北地檢署已在8月底發布通緝。

周哲宇日前受訪時指出，當初他也是聽信蔣炳正一面之詞，向蔣購買柏美建設概括承受公司的資產負債，怎會淪為蔣的共同正犯？他好不容易趕走都更蟑螂，但黑幫勢力和御用律師利用不願領取補償費的住戶，栽贓誣告他偽造本票及債權，每次開庭前都放話要他退出都更，否則吃不完兜著走，儼然成了都更禿鷹。