改善原民居住品質 鄭朝方承諾要平衡區域發展

2018-10-13 14:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今早出席尖石鄉運動會，與部落族人熱情互動；鄭朝方提出維護原民居住權政見，平衡區域發展，並認為只要涉及原住民族土地的開發案，都應該邀請族人共同參與，把族人的意見當作重要依據。

鄭朝方今早現身尖石鄉運動會，不少部落鄉親拿出手機邀請他合照，甚至上前擁抱，讓他感受到原民朋友的熱情。鄭朝方表示，大雨過後的尖石鄉，四處泥濘，鄉親進出部落不易，車輛通行也受阻，未來，他一定會用心在部落交通建設上，來改善原民朋友的生活品質。

鄭朝方認為，在原鄉部落，有許多族人的居住品質欠佳，水電等硬體跟不上現代化的腳步，未來都要進一步提升，因此他也提出維護原民居住權政見，從部落與部落之間逐步改善，加強聯外道路的規劃。鄭朝方也承諾，未來新竹縣內的開發案，只要涉及原住民族的土地，都必須把族人的意見，當作重要依據，邀請族人共同參與。

另外，鄭朝方也要強化部落地區的公共運輸，配合交通部推行的「需求反應式運輸（DRTS）」系統，透過彈性排班或預約搭乘的方式，甚至是現在流行的共乘方式，讓人口密度較低的區域，也能享受到政府提供的大眾運輸工具。

鄭朝方強調，新竹是一個族群多元的縣市，不同的文化衍生的生活習性，政府應該協助提升，縮短區域發展的差異。他當選後，將透過地方創生的型態，扶植部落文化發展，創造更多就業機會，讓部落青年能留在自己的土地，打造自己的夢想舞台。