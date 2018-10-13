「反深澳電廠」公投不受停建影響 中選會：依法辦理之

行政院長賴清德昨日宣布深澳電廠停建，國民黨死人連署破萬的「反深澳電廠」公投仍將「公投綁大選」繼續推動。圖為深澳電廠預定地。（資料照）

2018-10-13 14:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長賴清德昨日在立法院總質詢宣布，停止興建深澳燃煤電廠，由國民黨立委林德福所提「反深澳電廠」公投，是否仍將與合併九合一選舉「公投綁大選」？對此，中選會今日表示，依法辦理之。

國民黨立委林德福指出，他將續推公投，不受政府決定停止興建深澳電廠影響，為確保不讓深澳電廠興建，必須訴諸直接民權。

「反深澳電廠」公投中選會已於10月9日公告成案。中選會發言人陳朝建則表示，全國性公投成案公告後，1個月起、6個月內，遇有全國性選舉，應同時舉行辦理之。

陳朝建提及，中選會並不會預設法律規定外立場，依法辦理所掌事務，依「公投法」規定辦理全國性公投案。

中選會也說明，「公投法」第19條係規定，創制案或法律之複決案於公告前，如經立法機關實現創制、複決之目的，通知主管機關者，主管機關應即停止公民投票程序的進行，並函知提案人的領銜人。

另就全國性公民投票而言，除依憲法規定外，則計有3類，如法律之複決、立法原則之創制、重大政策之創制或複決，為公投法所明定。