不只會批公文 賴清德挺陳歐珀：已幫宜蘭爭取60億預算

民進黨宜蘭縣長參選人、立委陳歐珀（右三）及民進黨宜蘭市長參選人江聰淵（左二）溪北競選總部今日成立，行政院長賴清德（左三）到場站台。（記者林敬倫攝）

2018-10-13 13:52

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長參選人、立委陳歐珀及民進黨宜蘭市長參選人江聰淵溪北聯合競選總部今日成立，行政院長賴清德到場站台，他指出，陳歐珀是認真打拚的公務人員，如果當選宜蘭縣長，能馬上投入縣政工作，絕對看得懂公文，也能夠批公文，推動縣政。

陳歐珀、江聰淵溪北聯合競總成立大會，約有3000名支持者到場搖旗高喊「江聰淵凍蒜」、「陳歐珀凍蒜」等口號，並高唱陳歐珀競選主題曲「咱是宜蘭人」；不過，現場仍發生插曲，原先預定11點30分致詞的賴清德，因行程延誤，現場部分支持者，一度在賴還未上台前離席。

賴清德上台致詞時，呼籲選民支持江聰淵與陳歐珀，他指出，江聰淵曾經也要競選縣長，但因陳歐珀能力、資歷較好，比他還適合選，最後禮讓陳歐珀，這樣願意謙讓的好人選，希望大家能夠支持。

賴清德指出，陳歐珀行政資歷豐富，加上2屆立委歷練，是名認真打拚、疼惜人民的公務人員，他有信心，陳歐珀當選宜蘭縣長，袖子就能夠捲起來，投入縣政工作，他絕對看得懂公文，能夠批公文，推動縣政工作。

賴清德也表示，競選過程中，對手掛看板，說「立委做7年，建設沒半項」，如過要問陳歐珀有沒有建設，行政院長最清楚，陳歐珀光爭取宜縣自來水管汰舊換新，就爭取16多億元的經費，造福縣民，加上高壓電桿地下化、宜蘭橋改建及種種治水預算，陳歐珀爭取到的預算，總共超過60億，選民不該支持對手只會說謊的參選人。

賴清德指出，陳歐珀也爭取蘇花改東澳到南澳段納入可行性評估，以及陽大醫院2期擴建的經費，陳歐珀也為此找過蔡英文總統，行政院也決定，要來支持陽大醫院2期擴建計畫，讓位在民主聖地的宜蘭縣鄉親，有一個安全的就醫環境。