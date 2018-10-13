周鍚瑋、蔣萬安站台 許明財要打通台灣、中國最短航線

2018-10-13 13:33

〔記者王駿杰／竹市報導〕年底大選步步逼近，國民黨籍新竹市長參選人許明財今天開記者會，端出交通政見，重申當選後要讓打通台灣、中國最短航線「南寮到大陸平潭」，並邀來前台北縣長周鍚瑋、立委蔣萬安等人站台。

許明財說，全台和中國距離最近的地區就在新竹，與中國平潭僅68海浬，從南寮港通航僅需1小時40分鐘就能抵達，他在任時就曾催生南寮港客貨兩用，希望能透過通航加強與中國互動，可惜綠營執政，也使本案告吹。

許明財說，國人赴中國就業的比例越來越高，但礙於交通只能久久回台一次，其實平潭離南寮並不遠，年輕人早上赴中國上班，晚上回台陪家人吃飯，並非遙不可及的夢想。

周錫瑋說，作秀的人或許能騙到選票，但作秀的人往往會出錯、壞事，許明財是一位有能力的老實人，他不會拚命作秀，但這樣的人在選舉時會讓人有氣勢、感覺輸給別人的錯覺，但觀察社會歷史脈絡，會發現都是敦厚、有能力、默默做事的人，才能做出對國家有益的事，希望民眾能多加支持許明財。

蔣萬安說，年底大選，國民黨已經沒有分裂的本錢，新竹市長這一戰十分關鍵，藍營支持者的投票意向更是重要無比，大家若不團結，藍營仍會被有心人士見縫插針，未來也會被民進黨狠踩腳下，呼籲民眾集中選票，唯有支持許明財，奪回竹市執政權，才能抵抗民進黨執政的不公不義。