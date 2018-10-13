參加世華年會 小英邀傑出女企業家回台投資

2018-10-13 12:42

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文今天出席世界華人工商婦女企管協會（世華）年會，除了感謝世華姐妹協助台灣與世界經貿交流外，蔡總統致辭時也表示，國內外大型企業都加重在台投資，希望遍佈全球的傑出女性企業家們，可以趁這個機會，回來投資台灣。

世華創會理事長周文璣是前明星花露水董事長，於美國舊金山創立「世界中華工商婦女企管協會」，期盼結合全球工商婦女之智慧，強化國際資訊交流。

現任總會長黎淑瑛指出，蔡總統是台灣、中華民國第一位女性總統，也是大家的榜樣，世華目前在全球有65個分會，遍佈三大洋、六大洲。世華是一個國際優質華商婦女組織，於1994年創立，今年是25週年慶，這次也選出10位華冠獎得主，歷屆得主共79位，都是優秀的女性企業家，會員也都會替中華民國進行國民外交。

蔡總統指出，她擔任總統以來，在這邊（圓山）參加過很多典禮，但從來沒有參加過一場活動，有這麼多傑出女性在一起，感覺卻像高中生，很有活力。在場有一排男性與會者，蔡英文也好奇詢問僑委會委員長吳新興「這些男性是誰？」吳新興說「這些是（女企業家的）牽手啦。」

蔡英文說，這週有很多僑界先進回來參加國慶，為國家過生日，也謝謝大家回來參加。大家透過世華組織，維繫全球華人婦女情誼，熱衷慈善活動，協助台灣深化與世界的經貿交流，她要代表政府感謝大家。

蔡英文說，過去2年多以來，台灣經濟表現不錯，各項經濟指標都在變好，國際貨幣貨幣基金，調高台灣經濟成長率預估值，不僅整體數據表現不錯，國內外大型企業都加重在台灣投資，她要請求大家把握機會，能在這時候回來台灣投資，讓台灣更好。

蔡英文說，政府改善環境協助企業解決土地、水、電、人才、勞工問題，包括智慧機械、物聯網、綠能科技都是當前最有前景，也能驅動中小企業升級的產業，政府會持續提高企業研發能量，擴大競爭優勢。邀請事業有成的大家一起回來投資台灣，尤其是創新產業，現在是很好的進場機會，不論要回台投資，或去其他國家佈局，政府都會協助，提供專門窗口服務僑界、台商。

蔡英文說，世華姐妹有柔性力量，也有自性光彩，讓世界認識台灣，請大家繼續發揮影響力幫助台灣，用最美麗的姿態做國民外交，繼續美麗下去，繼續活潑熱情為台灣和中華民國加油。

僑委會委員長吳新興一上台就開玩笑說，「感謝經濟部沈榮津部長作伴，不然全場都是優秀女性，我坐在這邊很孤單」，台灣是自由民主開放的社會，世華姐妹們都是「過動兒」，總是很有朝氣和活力，以前很多女性是「頭家娘」，這邊大家多是「頭家」，世華海內外有許多分會，遍佈26個國家，是歷任總會長努力的成果，祝福大會圓滿成功。