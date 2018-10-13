深澳電廠停建 侯友宜促政院、立院要真有動作

2018-10-13 12:59

〔記者林欣漢／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今一整天在貢寮、瑞芳、雙溪、平溪東北角4區成立競選總部，媒體詢問他，深澳燃煤電廠停建隔天就來瑞芳，有刻意嗎？侯友宜說，早在兩個禮拜前就已經定案要成立瑞芳競選總部，剛好是巧合，他每次到瑞芳地區，10個居民有8個跟他說，深澳電廠不能蓋，他希望行政院要正式把環評報告廢止，立法院也要有所表示，做成決議，「讓大家覺得說真的是不要蓋了。」

侯友宜指出，深澳電廠會造成環境生態的破壞，以及對健康的傷害，若蓋了連觀光產業也沒有了，感謝很多環團、學者專家站出來，認證了很多的事實。

侯友宜說，蔡英文政府先說缺電一定要蓋燃煤電廠，現在又說不蓋了，立場反覆不定，他認為既然不蓋了，就要正式的公告把環境評估報告廢止撤銷，立法院也要做成決議，「讓大家非常清楚是不蓋了。」

媒體詢問，選戰剩一個多月，沒有深澳電廠議題，接下來如何繼續競選，對此，侯友宜說，新北市不是只有一個深澳燃煤的議題，還有很多政見都不斷在進行中，每到一個地方，他就會向選民報告要做什麼，例如九份、水湳洞一帶，主要是觀光休閒產業，未來漁港的轉型，以及輔導發展成海洋休閒觀光產業、老人日間照護及偏鄉醫療等。

侯友宜強調，一個參選新北市市長的人，如果不守護市民的健康，不保護環境生態，是沒有辦法談城市治理的，他的立場從頭到尾始終如一，沒有反覆過，這是不是選舉的算計，相信人民應該很清楚，他還是會堅持始終如一，關心市民的健康、保護生態。