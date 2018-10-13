竹女學生採訪徐欣瑩 盼鼓勵女性發揮影響力

2018-10-13 12:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「您曾經與翁山蘇姬交流，對於女權或政治理念有什麼不一樣的體會？」新竹女中4名女學生化身小記者，採訪民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩，針對女性從政可能面對的種種挑戰提出問題，徐欣瑩也一一回答，並鼓勵學生發揮能力、創造影響力，用積極的心承擔責任，造福人群。

這4名竹女學生參與多元選修課程「認識竹塹，探索世界」，因課程內容指定要採訪現代女性代表人物，因此決定採訪新竹唯一的女性縣長參選人。「您原本是衛星測量領域的博士，為什麼會走向參與選舉這條路？」、「女性擔任政黨的黨主席，除了要具備領導能力還需要具備什麼嗎？」

小記者們輪流提問，想了解徐欣瑩踏入政壇的歷程，也針對政壇上男性的比例遠遠大於女性，想知道徐欣瑩面對這樣的環境如何施展抱負，發揮影響力。

徐欣瑩肯定學生們採訪前對她的資料做足功課非常用心。她表示，翁山蘇姬是國際知名的女性領導人，有理念、有膽識、有勇氣、有格局，因為在緬甸那樣的封閉又傳統的環境，曾長期被政治軟禁，還能繼續帶領一群人改變體制，堅毅的女性特質能夠為政治帶來改革，是一個很好的例子。

徐欣瑩表示，在台灣，以前生養小孩多是女生的責任，現在職場上仍不時有性別歧視或騷擾，但女性的勤勞和毅力是不輸男性的。所以她要打造對女性友善的環境，包括職場、運動場所、還有回家的路。新竹縣已經有50年都是男性當縣長，這次希望可以創造嶄新的局面。

來訪的女學生莊芸萁說，徐欣瑩的理念和經歷都不輸給男性，希望在現代開放社會，不要再拘泥於男性從政的刻板印象，藉由徐欣瑩的例子，鼓勵女性發揮自己的影響力。

徐欣瑩也勉勵學生們，台灣有很多需要改革的地方，但一定會遇到很多困難，要有不被挫折打倒的堅定，不要小看女生的能力，也期望與學生們一起努力。