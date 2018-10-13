獨家》沒錢沒場地！促轉會籌設「政治創傷心理療癒中心」告吹

促轉會在正、副主委黃煌雄（中）、張天欽（左）相繼請辭後，因沒預算、沒場地，原本規畫籌設「政治創傷心理療癒中心」已經告吹，將改成家訪形式進行。（資料照）

2018-10-13 12:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會因張天欽失言事件，遭國民黨不斷汙名化及杯葛轉型正義，造成主委黃煌雄上週六也辭職走人；據透露，促轉會因沒錢、沒場地，原規劃設立全國首座「政治創傷心理療癒中心」已經告吹，將改為社工師家訪形式進行。

促轉會下「重建社會信任組」原規劃引進法國經驗，籌設「政治創傷心理療癒中心」，為二二八事件、白色恐怖受難者及家屬提供心理諮商，也會開放讓良心不安加害者求診。

原由前副主委張天欽負責尋覓場地的籌設計畫，促轉會曾洽詢到台北捷運東門站旁一處採光明亮辦公大樓與吳興街一處房舍，二擇一要開設「政治創傷心理療癒中心」，但在9月張因失言爭議請辭後，籌設計畫胎死腹中。

對此，促轉會委員指出，促轉會才剛成立，今年所需預算乃動用行政院第二預備金，政院預備金用在南部水災救災為優先，加上相關爭議事件，促轉會沒有相關多餘預算。

據了解，黃煌雄日前在國民黨立委登門踢館當天，便曾自爆剛成立時，促轉會前2個月發不出薪水，至於籌設「政治創傷心理療癒中心」，促轉會內部原盼黃能向政院溝通預算，未料他上週突然發表辭職聲明，表明「從承擔到放下」。

委員坦言，「政治創傷心理療癒中心」因沒有經費、沒有預算、沒有場地，實體的中心已經不會開設，不過政治創傷心理療癒計畫不會停止，只是沒有實體空間場地，「變通」改為家訪方式，派人至政治受難者及家屬家中進行訪談。

委員提及，促轉會培訓心理諮詢師、社工師工作不會停止，心理療癒試行計畫也已在進行，只要政治受難者及家屬有需求，一通電話來反映，便可安排時間到府訪視，紀錄相關政治創傷情況。