批柯P拍裝瘋賣傻影片 丁守中：應回去當加護病房醫生

2018-10-13 11:32

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中大安區後援會今天上午舉行成立大會，丁守中在台上連環痛批台北市長柯文哲，丁守中指出，柯文哲不敢辯論，只敢拍裝瘋賣傻影片，政策都跳票，請柯回去當加護病房醫生。

丁守中今天在大安森林公園舉行大安區後援會成立大會，丁守中上台致詞表示，柯文哲到現在為止還一直在迴避電視辯論，首都市長居然拒絕電視辯論，表示柯市政擺爛、禁不起大家檢驗，難怪台北城市競爭力大幅下滑，市民只能低薪窮忙，他不敢面對大家檢討，靠網紅妝點，拍裝瘋賣傻影片騙人，這是首都市長的墮落。

丁守中舉三個例子，要大家不要再對柯文哲有期待，丁守中說，台北城市老舊，台北現在的40年老舊公寓還有40多萬戶，去年才發出205張建照，這樣的進度300年都無法完成都更；人口高齡化少子化，柯文哲卻連全台灣都有的重陽敬老金都不發，柯的爸爸媽媽都在新竹市拿，台北卻沒有。

此外，丁守中說，年輕人少子化，台灣已經是世界第三名國家，台北市尤其嚴重，年輕人養不起孩子也不敢生，柯文哲沒有減少托老育幼負擔，閒置教室可以做為幼兒園、托老中心，公私托比例說要提高到3比7，現在還是7比3。

丁守中痛批，柯文哲所有政策幾乎都跳票，當初說4年要蓋2萬戶公宅，現在才蓋2千多戶，還都是郝龍斌規畫發包執行，說9個月要解決內湖交通問題，去年卻說內湖交通沒救了。只有無能的市長，沒有不能救的交通，大巨蛋外面玻璃帷幕裝起來，裡面工程停擺，北藝中心拖4年沒完工，請柯文哲回去當加護病房醫生還能救更多人，他無法勝任市長。

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