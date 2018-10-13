政院關鍵公文：深澳電廠擴建 當年朱立倫核定3.8億！

行政院公布「行政院政府計畫資訊檢視平臺」網站的資料顯示，2010年行政院管制計畫中就列有深澳電廠更新計畫，當年的行政院副院長朱立倫就深澳電廠更新計畫編列了3.8億元的經費。（記者李欣芳翻攝）

2018-10-13 11:13

〔記者李欣芳、何玉華、葉永騫／綜合報導〕行政院昨宣布停建深澳電廠，引爆新北市政府與政院的戰火，面對新北市府質疑深澳電廠案從計劃核定、環評通過、公告，到編列預算，都是蘇貞昌擔任行政院長任內的政策，行政院從昨深夜到今天凌晨連續搬出數份資料反擊新北市府，包括新北市長朱立倫2010年（民國99年）3月31日擔任行政院副院長時主持「行政院節能減碳委員會議」的會議紀錄所做的裁示，以及政府網站等相關關鍵資料。

新北製大事紀圖表反擊 朱：深澳是民進黨重啟

對此，新北市政府今天再提出「深澳電廠大事紀」，指深澳電廠是在2007年9月30日除役，即停止發電，等待拆除，是在蘇貞昌擔任院長任內通過「拆舊廠蓋新廠更新擴建計畫」。新北市長朱立倫上午到屏東市陪同黨籍參選人掃街拜票時則說，該案在2014年國民黨執政取消了，2016年民進黨執政重啟，他請行政院長賴清德應該講清楚。

行政院引據「行政院政府計畫資訊檢視平臺」網站的資料顯示，2010年行政院管制計畫中就列有深澳電廠更新計畫，當年的行政院副院長朱立倫就深澳電廠更新計畫編列了3.8億元的經費。

行政院指出，其後在2011、2012年繼續再編2.2億及5.2億元的更新經費，且列為行政院管制的重要計畫，這些都是網路公開即可查到的資訊，這也代表深澳電廠在國民黨執政時期、民進黨執政時期，都是國家能源政策中的一環，而今新北市政府卻選擇性誤導大眾，這是不對的行為。

新北市府昨發布新聞稿指出，關於行政院長賴清德指稱深澳電廠是「朱市長在擔任行政院副院長拍板定案說」，新北市府請賴揆審慎查閱公文，深澳電廠更新擴建計畫，也就是拆舊廠蓋新廠，是在民國94年，當時是民進黨執政期間，由行政院會通過；95年通過環評，當時的行政院長則是蘇貞昌。

行政院則公布當年的會議紀錄指出，2010年3月31日朱立倫當行政院副院長時，在「行政院節能減碳委員會議」中明確裁示：「目前台電公司已提報之火力電廠汰舊換新計畫，請經建會儘速審議，並協調相關部會解決遭遇問題」。台電公司也在這次會議所提出的簡報把深澳電廠/林口電廠/大林電廠/通霄電廠等均列為「進行中之屆齡汰舊換新計畫」。

新北市府則表示，所謂當初的這場節能減碳委員會議，是針對當時「既有」火力機組，研商減少二氧化碳排放所召開，再者，深澳電廠早在3年前，就已經不再發電，根本不在會議的討論範圍，該次會議內容，也完全沒有涉及新電廠的審核，何來所謂朱立倫核定拍板。

行政院則反擊說，由當年台電的簡報顯示，新北市府指深澳電廠已經不再發電，根本不在會議討論範圍，這實在是混淆視聽！

行政院公布時任行政院副院長朱立倫主持行政院節能減碳委員會議資料顯示，深澳電廠要進行更新計畫。（圖為行政院提供）

行政院公布當年行政院副院長朱立倫主持行政院節能減碳委員會裁定火力電廠更新計畫的會議紀錄。（圖為行政院提供）