賴揆宣布停建深澳 柯文哲提出質疑

2018-10-13 11:00

〔記者黃建豪／台北報導〕在觀塘第三天然氣接收站通過環評後，行政院長賴清德昨明確表示，決定停建深澳電廠。台北市長柯文哲今天上午也質疑，為什麼過一個晚上就突然覺得電夠了？要解釋清楚。

柯文哲上午出席台北市金婚表揚活動，事前受訪時，被問及怎麼看待賴清德宣布停建深澳電廠。柯文哲回應，他跟媒體一樣驚訝，因為週四晚上，經濟部還在發文替深澳電廠辯論，週五就轉彎，顯然這個決策一定是很少數人（參與）。

柯文哲表示，電廠還是科學題目，要用數字來回答，但為什麼過一個晚上就突然覺得電夠了，這到底怎麼一回事？到底怎麼計算的？

至於大台北地區供電是否足夠？柯文哲表示，這很難回答，他們還曾把英國駐台代表找來，因為全世界GDP成長、平均用電量卻下降的只有英國，但這牽涉到整個產業的轉變，坦白講用電就是供跟需，所以台灣的能源政策或經濟發展政策，有要急轉彎還是怎樣，要解釋說為什麼過一個晚上，突然電夠了，「我跟你們一樣一頭霧水。」

另就賴清德昨晚替姚文智的後援會晚會站台，肯定姚文智有能力解決大巨蛋一事。柯文哲吐草，「不用他（指姚文智）解決，就已經解決了。」

柯文哲表示，大巨蛋需要的不是能力，而是堅持，堅持它的合法性，因為要在很強大的政商壓力之下能夠撐住，大巨蛋照程序走終究會解決，總是要合法、安全，所以大家就心平氣和照程序來。

柯文哲舉例稱，像台北車站雙子星就已經解決，本來雙子星要提早在今年就招標，但他後來覺得，那是將近500億元以上的BOT案，因為今年選舉時程考量，才決定等到選後再去進行決標，以雙子星來說，這4年當中，他們就花了3年把以前的法律糾紛清理完後，重新上線後，問題已大概解決。