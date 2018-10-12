3度站台力挺！賴清德：姚文智一定能解決大巨蛋

民進黨台北市長參選人姚文智（左）「大安文山區後援會」成立授旗授證大會12日舉行，行政院長賴清德（右）到場授旗力挺。（記者廖振輝攝）

2018-10-12 21:57

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今晚在木柵地區忠義廟舉行大安文山區後援會成立大會，行政院長賴清德3度站台助陣，賴清德說，論行政經驗、解決問題能力、智慧能帶領台北向前，姚絕對是最好人選，他也稱讚姚文智在高雄任事時，成功解決整治愛河問題，也一定能解決大巨蛋，姚也成功整頓駁二特區，變成時下年輕人最愛去的景點，姚文智也有能力解決雙子星案。

賴清德還說，為了台灣未來，守護國家的首都一定支持姚文智，蔡英文總統在國慶演講時提到國際局勢，過去美國與西方民主國家用交往方式，改變中國，想讓中國由專制獨裁走向民主自由，造福全世界，卻落空了。

賴清德說，美國副總統彭斯演講清楚提到中國企圖、手段，一步步影響國際，國家首都的市長代表國家，市長要跟國家有相同價值，價值不一樣，國家要推動政策或在世界交流會受到影響，因此要支持姚文智。

話鋒一轉，賴清德提到，這回台北市長選舉「三腳督」局面，拿到35%至40%選票就能當選市長，李應元參選市長對上前市長馬英九時，拿了35%選票，謝長廷對上前市長郝龍斌拿了40%選票，蘇貞昌對上郝龍斌更獲得45%的選票，他向台下支持者喊話要對姚文智有信心，在11月24日堅定投票支持。

賴清德表示，有人一輩子不投國民黨，擔心姚文智選不上，所以把票投給現任市長，也有人以前投現任的柯市長卻失望，寧願投給國民黨候選人，他笑說不用這麼辛苦，把票投給真心對台灣、真心對台北市的姚文智，這些問題就解決，不用想太多，大家一起並肩作戰，推動國家進步，讓國家更安全、繁榮。

相關影音

民進黨台北市長參選人姚文智（中）「大安文山區後援會」成立授旗授證大會12日舉行，行政院長賴清德（左2）到場力挺。（記者廖振輝攝）

民進黨台北市長參選人姚文智（前右）「大安文山區後援會」成立授旗授證大會12日舉行，行政院長賴清德（前左）到場授旗力挺。（記者廖振輝攝）

民進黨台北市長參選人姚文智（前）「大安文山區後援會」成立授旗授證大會12日舉行，行政院長賴清德（左4）到場授旗力挺。（記者廖振輝攝）