陳其邁批軌道建設說法與黨團不一 韓國瑜：別拿張飛打岳飛

陳其邁闡述交通政見，質疑對手與其黨團對地方交通建設意見不一。（記者王榮祥攝）

2018-10-12 22:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁今天質問對手、國民黨高雄市長參選人韓國瑜，對高雄捷運等相關重大交通建設，他的議會黨團、立院黨團會支持嗎？是否該為過去反對前瞻而道歉？韓國瑜則強調一定支持地方建設，當初爭議的地方在財政，呼籲綠營別拿張飛打岳飛，講這個很沒意義。

陳其邁今天選在高雄願景館闡述交通政見，包括捷運紅線岡山路竹段加速、捷運延伸林園、台鐵地下化延伸楠梓等，希望透過交通建設強化城市發展，進而帶動商業。

他進一步指出，國民黨在立法院曾反對前瞻，無論禿頭像不像月亮、或禿頭到底怎樣是一回事，但政策不要變來變去，或者說候選人贊成、其他人與立院黨團反對，讓人覺得政策初一、十五不一樣，這對選民不是公平作法。

陳其邁請問韓主委，對捷運紅、黃線與相關重大交通建設，會請他的議會黨團、立院黨團支持嗎？過去的反對是否該說聲抱歉？也希望國民黨團與議員能夠清楚表態。

韓國瑜則強調，對於鐵路地下化等重大交通建設，若當選市長、團隊會繼續支持軌道，請民進黨不要扭曲；他說明，當初國民黨立院黨團對前瞻建設有質疑，主要是整個中央財政、也就是水庫的水不是太足，而前瞻經費又過於龐大。

韓國瑜說，哪個市長會反對教育、反對經濟？那是神經病，別拿張飛打岳飛，誰敢反對孝順爸媽，講這種話沒意義，只希望把他打成反對者，這很無聊，財政就是財政。

韓國瑜認為，直轄市長看問題要有一定的穿透力、洞悉力，別捲在政黨惡鬥，既沒營養、對城市也忙幫助。